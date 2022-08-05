Milli Savunma Bakanlığı tarafından SOLOTÜRK'ün Bayburt’ta gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun nefes kesen görüntüleri paylaşıldı.

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Bayburt'ta heyecan dolu dakikalar yaşattı.

Bayburtlular, SOLOTÜRK'ün tanıtım ve havacılık etkinlikleri kapsamında düzenlediği gösterisini ilgiyle izledi.

SOLOTÜRK'ün görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşıldı.

MSB açıklama yaptı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tanıtım ve havacılık etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK Gösteri Ekibimiz tarafından Bayburt’ta gösteri uçuşu gerçekleştirildi."

Bayburt'ta SOLOTÜRK rüzgarı esti