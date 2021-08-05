Twitter hesabı üzerinden yangınlarda kullanılan Bayraktar TB2 İHA’ların uçuş saati ve yangın tespit bilgilerini paylaşan İsmail Demir, 103 yangının ilk anda tespit edildiğini açıkladı.

Birçok bölgede etkili olan orman yangınlarına hem havadan hem karadan müdahale sürüyor.

Söndürme çalışmalarında birçok arazöz, uçak ve helikopterlerin kullanılmasının yanı sıra, yangın noktalarının tespit edilmesinde Bayraktar TB2 İHA’ları da görev yapıyor.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklamada yangın bölgelerinde kullanılan İHA’ların etkinliği hakkında bilgi verdi.

103 YANGIN İLK ANDA TESPİT EDİLDİ

Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan Bayraktar TB2 İHA’larının 1 Haziran tarihinden 4 Ağustos’a kadar 1413 uçuş gerçekleştirdiğini belirten Demir, 103 yangının ilk anda tespit edildiğini ifade etti.

422 SAAT UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Demir, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait TB2 İHA’ları tarafından 29 Temmuz'dan 4 Ağustos'a kadar 422 saat uçuş gerçekleştirdiğini belirtti.

Bayraktar TB2 İHA’ları ile 103 yangın ilk anda tespit edildi VİDEO

“İHA’LARIMIZ İÇİMİZİ YAKAN ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELEDE KRİTİK GÖREVLERİNE DEVAM EDECEK”

Savunma Sanayii Başkanı Demir, paylaşımında şu ifadelere not düştü:

"Orman Genel Müdürlüğü'nün kullandığı Bayraktar TB2 İHA'larımız 1 Haziran'dan 4 Ağustos'a kadar 1413 saat uçuş gerçekleştirdi ve tam 103 yangını ilk anda tespit etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait TB2 İHA'larımız ise 29 Temmuz'dan 4 Ağustos'a kadar 422 saat uçtu. İHA’larımız içimizi yakan orman yangınlarıyla mücadelede kritik görevlerine devam edecek. Bu mücadelede alın teri döken tüm kahramanlarımıza şükranlarımızla.”