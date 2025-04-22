Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Türkiye, savunma sanayii alanında kazandığı küresel başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türkiye’nin geliştirdiği insansız hava aracı Bayraktar TB3, TCG Anadolu gemisinde gerçekleştirdiği uçuş testlerini sürdürüyor..

Kısa pistli gemiden iniş yapıp kalkış gerçekleştiren ilk SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) olan TB3, yeni bir başarıya imza attı..

TB3 BİR TESTİ DAHA BAŞARIYLA GEÇTİ

Bugün yapılan yeni test uçuşlarında Bayraktar TB3, iki kez daha başarıyla iniş ve kalkış yaparak teknolojik üstünlüğünü kanıtladı.

TB3'ün başarılı test anları, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı..