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Ceza İnfaz Kanunu’ndaki düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Bu kapsamda 10. yargı paketinin 40 maddelik taslağı, geçtiğimiz ay Adalet Bakanlığınca TBMM Genel Kurulu’na sunuldu.

Tam hali 55 maddeden oluşan ve 14 farklı kanunda değişiklik yapması öngörülen reform paketinde en merak edilen konu, af maddesiydi.

AF KONUSUNDA DİKKAT ÇEKİCİ İDDİA

Toplumda af beklentisi giderek artarken, konu hala netlik kazanmamış durumda.

Ancak tv100’de yayımlanan Gündem Özel programına katılan gazeteci Sinan Burhan, kulis bilgisi olarak nitelendirdiği dikkat çekici bir açıklama yaptı.

SALI GÜNÜ DÜZENLEME MECLİS'E SUNULACAK

Burhan, Cumhur İttifakı milletvekillerinin salı günü infaz düzenlemesini Meclis’e sunacağını belirtti.

Edinilen bilgilere göre, düzenleme 31 Temmuz 2023’ten önce işlenen ve 3 yılın altında cezası kalan tüm suçları kapsayacak. Bu kapsamda cezası 3 yılın altında olan mahkumlar –suç ayrımı olmaksızın– hapisten çıkacak.

BAYRAMDAN ÖNCE 35 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLECEK

Burhan, bayram öncesinde yaklaşık 35 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesinin beklendiğini söyledi.

Ayrıca düzenlemeden bir yıl içinde toplam 55 bin kişinin yararlanmasının öngörüldüğünü de ekledi.

SUÇ AYRIMI OLMAYACAK

“Suç ayrımı olacak mı?” sorusuna da değinen Burhan, şunları söyledi:

“Diyelim ki kişi 5-10 yıl ceza almış, yatmış, hapisten çıkmasına 3 yıl kalmış. Eğer kapalı cezaevindeyse açık cezaevine geçecek. Açık cezaevindeyse, cezasının kalan 3 yılı denetimli serbestlikle geçirilecek. Bu düzenlemede örgütlü suçlar da, adi suçlar da bu kapsamda olacak. Hukukun temel prensibi gereği suç ayrımı yapılmayacak.”

"BAYRAM ÖNCESİ 35 BİN, 1 YIL İÇERİSİNDE DE 55 BİN MAHKUM TAHLİYE EDİLECEK"

Burhan'ın tv100 ekranlarında yaptığı konuşmadan öne çıkan ifadeler şöyle:

"Bu konu çok konuşuluyor, tartışılıyor. Özellikle mahkum yakınlarında büyük bir heyecan var. Efendim işte kimisi infaz yasası diyor, kimisi af diyor, kimisi örtülü af diyor vesair ama bir şekilde bayramdan önce 35 bin civarında bir mahkumun bu infaz düzenlemesinde yapılacak bir değişiklikle evlerine dönme durumu söz konusu."

Şimdi bununla ilgili teknik detaya da gireceğim. Bugün ben iktidar kanadıyla bir görüşme yaptım. Oradaki aldığım bilgi şu; önümüzdeki hafta salı günü Cumhur İttifakı milletvekilleri bir teklif hazırlayacaklar, Meclis'e sunacaklar. Çarşamba ya da perşembe günü Adalet Komisyonu'na bu gelecek, Adalet Komisyonu'nda görüşüldükten sonra bir hafta içerisinde görüşmeden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilecek ve buradan bu düzenleme geçtikten sonra bu düzenlemeyle beraber 35 bin, bir yıl içerisinde de 55 bin mahkumun evlerine dönmesi söz konusu.

"DÜZENLEMEDE ESAS, CEZANIN 31 TEMMUZ ÖNCESİ KESİNLEŞMİŞ OLMASI"

Resmi rakamlar, ceza ve tevkif evlerinden gelen verilere göre yaklaşık 35 bin civarında. Süreç içerisinde, örneğin bir gün, iki gün, beş gün, on gün içinde bu tahliyeler başlıyor. Peki, buna neden ihtiyaç duyuldu? Bununla ilgili de biraz detay vereyim. AK Parti yönetimindekilerin ifadesine göre, bu bir af değil. Peki, nedir? 31 Temmuz 2023 tarihinde, Covid döneminde ev hapsi ya da cezaevindekilerin bir kısmının erken tahliyesine olanak tanıyan bir düzenleme yapılmıştı. Deniliyordu ki, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce hapis cezası almış olanlar, belli bir süre cezaevinde kaldıktan sonra geri kalan süreyi evlerinde geçirebileceklerdi.

Sonra toplumun çeşitli kesimlerinden denildi ki kardeşim, 31 Temmuz 2023'ten en önce ceza alanlarla ilgili bir düzenleme yapıyorsunuz ama 31 Temmuz'dan önce mahkemesi devam edenler ne olacak? Örnek vereyim İstanbul'da dava yoğunluğu fazla, adam temmuz değil ağustosta karar vermiş. Ama Kayseri'de, Kırşehir'de dava yoğunluğu fazla değil, tabii hızlıca bir karar vermiş. 31 Temmuz'dan önce cezası kesinleşmiş. Buradaki ölçü neydi? 31 Temmuz'dan önce cezası kesinleşenlerle ilgiliydi. Şimdi şu oluyor, 31 Temmuz'dan önce cezası kesinleşmemiş, ancak mahkemesi devam eden ve daha sonra cezası kesinleşenleri kapsayan bir düzenleme. Bundan etkilenen şu ilk etapta 35 bin kişi var.

"CEZASININ BİTİMİNE ÜÇ KALANA DENETİMLİ SERBESTLİK"

Peki soruyorlar. Efendim burada suç ayrımı var mı? Hangi suçlara bu geliyor infaz düzenlemesi? Hiç yok. Anayasa'nın hukukun eşitlik temel prensibi gereği diyelim ki beş sene, on sene neyse yatmış hapisten çıkmasına üç yıl kalmış. Kapalı cezaevindeyse açık cezaevine çıkacak.

Açıktaysa, üç yıl kalan cezasının bitimine üç yıl kalan denetimli serbestliğe tabi olacak. Burada suç ayrımı yok. Yani örgütlü suçlar da, adi suçlar da, hukukun temel prensibi gereği bu haktan yararlanacaktır. Bayramda önce serbest kalacaklar yani."