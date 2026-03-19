Bayram tatili öncesi otogarlar dolup taştı: Ek kapasite sağlandı

Ramazan Bayramı ve ara tatil döneminin aynı tarihlere denk gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde ulaşımda büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Milyonlarca vatandaşın memleket ve tatil yolculuğuna çıkması, kara, hava ve demir yolu ulaşımında yoğunluğu artırdı.

Yetkililer ise artan talebe karşı ek sefer ve kapasite artırımıyla önlem alıyor.

BAYRAM ÖNCESİ OTOGARLARDA YOĞUNLUK BAŞLADI

Arife günü itibarıyla, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde otogarlar, havalimanları ve tren istasyonlarında yoğunluk başladı.

İstanbul'da başta Esenler ve Harem otogarları olmak üzere havalimanları ve Marmaray hatlarında yolcu trafiği önemli ölçüde artarken, şehir çıkışlarında uzun araç kuyrukları oluştu.

YHT'DE BİLETLER TÜKENDİ

Ankara'da AŞTİ ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) garında bilet bulmak zorlaşırken, özellikle İstanbul ve Anadolu şehirlerine giden hatlarda doluluk oranları yüzde 100'e yaklaştı.

İzmir'de ise otogar ve Adnan Menderes Havalimanı'nda benzer bir yoğunluk yaşandı.

EK KAPASİTELERİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DUYURDU

Vatandaşlar memleketlerine veya tatil bölgelerine gitmek için yola çıkarken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıkladığı ek sefer düzenlemeleriyle kapasite artırımı sağlanıyor.

Özellikle Ankara-İstanbul hattında YHT seferleri yoğun talep görüyor.

Bakan Uraloğlu, Ramazan Bayramı ve ara tatil çakışması nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak amacıyla demiryolu hatlarında toplam 8 bin 898 kişilik ek kapasite oluşturulduğunu duyurdu.

ANA HAT VE BÖLGESEL TRENLERDE 6 BİN KİŞİLİK KAPASİTE ARTIŞI

Buna göre, 19, 22 ve 23 Mart 2026 tarihlerinde Ankara-İstanbul-Ankara güzergahında 6 ek YHT seferi düzenleniyor; bu seferlerle 2 bin 898 ek yolcu taşınacak.

Ayrıca 19-23 Mart arasında ana hat ve bölgesel trenlere 100 vagon ilave edilerek yaklaşık 6 bin kişilik kapasite artışı sağlanıyor.

HAVA YOLU İÇ HATLARDA İLAVE SEFER YAPILACAK

Hava yolu tarafında ise Uraloğlu, iç hatlarda 867 ilave sefer planlandığını açıkladı.

Bu ek seferler bayram tatili sonuna kadar devam edecek.