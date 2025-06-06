Bayramda şehitlikler ziyaret edildi

AA
Kurban Bayramı'nın ilk günü, Türkiye genelinde şehitlik ziyaretleri devam etti.
Vatan uğruna canını veren şehitlerin aileleri ve sevenleri, şehitlikleri doldurarak evlatlarıyla buluştu.
KÜTAHYA'DA ŞEHİTLİKLER ZİYARET EDİLDİ
Kütahya'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlık ziyaretleri gerçekleştirildi.
Hava ve Polis Şehitliği'ni ziyaret eden şehit yakınları ve gaziler, Türk bayraklarıyla donatılmış kabirlerin bakımlarını yaparak dualar edip, Kur'an-ı Kerim okudu.
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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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