DHA
Hatay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerden en çok etkilenen illerden biriydi...
Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarını kabirleri başında andı.
DEPREM ŞEHİTLİĞİ DOLUP TAŞTI
Kurban Bayramı'nın ilk gününde, Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki deprem şehitliği yakınlarını kaybedenlerle dolup, taştı.
GÖZYAŞI DÖKTÜLER
Yakınlarının mezarlarına çiçek ve şeker bırakan vatandaşlar, dualar edip, gözyaşı döktü.
"CENNETTE BULUŞACAĞIZ"
Depremde eşini ve 3 çocuğunu kaybeden Mehmet Keleş, “Rabbim nasip ederse, cennette buluşacağız. Duygularımız hala aynı. İlk günkü özlemle buraya geliyoruz." diye konuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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