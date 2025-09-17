Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan yolsuzluk operasyonları, gelen itiraflar üzerine CHP'li belediyeleri sarmaya başladı.

CHP'li belediyelere yağılan son operasyon, Bayrampaşa'ya oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik 'irtikap', 'rüşvet, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' da dahil bir dizi suçtan soruşturma başlatılmış, söz konusu soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

HASAN MUTLU DAHİL 20 KİŞİ TUTUKLANDI

Aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da yer aldığı 39 kişi tutuklama, 6 kişi ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Savcılık ifadelerinin ardından Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

10 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrol kararı verilirken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Dün Hasan Mutlu'nun tutuklanmasının ardından bugün İçişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hasan Mutlu'nun tutuklanması üzerine görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.