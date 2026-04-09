Bekçilerin işe alım şartlarına düzenleme

Çarşı ve mahalle bekçileriyle ilgili yeni karar...

Çarşı ve mahalle bekçilerinin işe alım şartlarında değişikliğe gidildi.

Yeniden yapılan düzenlemede bazı şartlar korunurken, bazı şartlar ise tamamen değişti.

İçişleri Bakanlığı'nın çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esaslarını belirleyen ilgili yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

BAŞVURU YAPILAN İLDE İKAMET ŞARTI

Düzenlemeye göre erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olması zorunlu olacak. Ayrıca başvuru yapılan ilde son bir yıldır ikamet etme şartı getirildi.

ADLİ SİCİL KAYDI ÖNEMİNİ KORUDU

Adli sicil ve güvenlik kriterleri önemini yine korudu.

HANGİ KRİTERLER DEVAM EDECEK

Adayların ağır suçlar başta olmak üzere belirli suçlardan hüküm giymemiş olması şartı korunurken, kamu haklarından mahrum olmama ve silahlı görev yapmaya engel durumunun bulunmaması kriterleri de devam edecek.

SİYASİ PARTİ ÜYELİĞİ OLANLAR BEKÇİ OLAMAYACAK

Ayrıca başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunan adaylar, bekçilik başvurusu yapamayacak.

YAŞ SINIRI DA DÜZENLENDİ

Adaylarda en az lise mezuniyeti ve Türk vatandaşı olma şartı korunurken, yaş sınırı 18 ila 31 olarak yeniden belirlendi.