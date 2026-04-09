Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı

CHP'li belediyelere yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası gelen itiraflarla CHP'li belediyelerin, rüşvet ve yolsuzluk sarmalı altında olduğu ortaya çıktı.

Bu kapsamda da Bursa'ya yapılan operasyonun ardından bir belediyeye daha operasyon yapıldı.

BORNOVA BELEDİYE BAŞKANINA GÖZALTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında şüpheli A.A.’nın, 22 Eylül 2025 tarihinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak SGK kaydının bulunduğu ancak fiilen görev yapmadığının tespit edildiği belirtildi.

Hazırlanan SGK Uzmanlık Raporu doğrultusunda olayda, Ömer Eşki ile Bornova Belediyesi’nde çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak görünen A.A, Bornova Belediyesi Personel A.Ş Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü V. İ.A.’nın sorumluluklarının bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla gözaltı işlemi uygulandığı bildirildi.

ÖZKAN YALIM DOSYASINDA ADI GEÇİYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesi'ne yönelik iddialarla ilgili "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında; Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli tutuklanmıştı.

BORNOVA BELEDİYESİ'NE SORUŞTURMA

Yalım görevden uzaklaştırılırken Özkan Yalım'la ilişkili olduğu A.A. isimli kadının Bornova Belediyesi'nde işe alınmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Yalım'ın, A.A. dahil 3-4 kadınla ilişkisi olduğu ve bu kadınları belediyelerde maaş bağlayıp, çalıştırmadığı iddia edilmişti.

YALIM RİCA ETTİ, BELEDİYEDE İŞE ALDI

CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'den itiraf gibi açıklama gelmişti.

Eşki, Yalım'ın ricasıyla A.A.'yı Bornova Belediyesi'nde işe başlattığını ve münferit hatanın sorumluluğunu kabul ettiğini açıklamıştı.

ÖZÜR DİLEDİ

Eşki, bu olaydan ötürü çalışma arkadaşlarına ve Bornova halkına mahcup olduğunu öne sürüp özür dilemişti.

A.A. ve konuyla bağlantılı belediye yetkilileri hakkında soruşturma başlatılmıştı.