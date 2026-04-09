Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçiminde arbede

Bursa'da Mustafa Bozbey'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçiminin sabah saatlerinde yapılması bekleniyordu. Ancak saat 11.00'de yapılacak seçim öncesi belediye binasında olaylar çıktı.
CHP'li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının son ayağı, Bursa oldu.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Bozbey'in tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından bugünkü mecliste yeni başkan vekili seçilecek.
CHP ADAY ÇIKARMAYACAK
Saat 11.00’de yapılması planlanan seçim öncesinde CHP’den sürpriz bir hamle geldi.
Parti, başkanvekili seçiminde aday göstermeme kararı aldı.
OLAYLAR ÇIKTI
Polis yoğun güvenlik tedbiri alırken, meclis üyeleri haricinde kimsenin içeriye girmesine izin verilmedi.
CHP'LİLER CAMLARI KIRDI
Belediyenin arka otoparkının girişi de bariyerlerle çevrildi.
Ancak meclisi takip etmek istediğini öne süren yaklaşık 200 kişilik CHP'li grup, otoparkın içinden üst kata çıkan kapının camını kırıp, içeri girdi.
Gruba Çevik Kuvvet müdahale etti.
Arbede çıkarken CHP'li grup, polislerle tartışmaya başladı.
POLİS TEDBİRİ SÜRDÜRÜYOR
Polis tedbirini sürdürürken, belediye binasındaki gerginlik de devam ediyor.
CUMHUR İTTİFAKI'NIN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR
Belediye meclisinde Cumhur İttifakı'nın üstünlüğü bulunduğu için AK Partili aday Şahin Biba'nın başkan vekili seçilmesi bekleniyor.