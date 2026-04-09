İsrail ordusu: Hizbullah lideri öldürüldü

Orta Doğu'daki gerilim devam ediyor.

İsrail, Gazze'nin ardından son olarak rotasını İran ve Lübnan'a çevirdi.

İran-ABD arasındaki geçici ateşkes sonrası ise İsrail, Lübnan'a dün en yoğun saldırılarını gerçekleştirdi.

LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim devam etti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın askeri altyapısını ve komuta kademesini hedef alan operasyonlara ağırlık verdi.

Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda Hizbullah'ın istihbarat şefi Hüseyin Makled, Beyrut'ta öldürüldü.

Geçtiğimiz günlerde ise güney cephesi komutanı, bir İsrail deniz saldırısında hayatını kaybetti.

İSRAİL, "HİZBULLAH LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ" DEDİ

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu, İsrail ordusu tarafından Beyrut'ta yeni bir saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

İsrail medyası, saldırıda Hizbullah lideri Naim Kasım'ın öldürüldüğünü bildirdi.

Hizbullah tarafından ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

HASAN NASRALLAH'IN DA ÖLDÜRÜLDÜĞİ DUYURULMUŞTU

27 Eylül 2024'te Beyrut'un güneyine düzenlenen hava saldırısında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah öldürüldü.