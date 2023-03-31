Bekir Bozdağ şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 31 Mart 2015'te terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz için anma mesajı yayınladı.

AA

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP-C üyelerince şehit edilmesinin üzerinden 8 yıl geçti.

31 Mart 2015'te şehit edilen Kiraz için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bir anma mesajı yayınladı.

"Mücadelemiz, son terörist bitene kadar sürecektir"

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve dua ile anıyorum. Hiçbir terör saldırısı, adaleti ayakta tutan ve adalet ile hükmeden hakim ve savcılarımızı yıldıramayacaktır. Terörle mücadelemiz, son terörist bitene kadar sürecektir." ifadelerini kullandı.