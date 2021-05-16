Bella Hadid, Filistin için sokağa indi

Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermeye devam ediyor. Hadid, önceki gün halkının yanında olduğunu göstermek için protestolara katıldı.

Baba tarafından Filistin kökenli olan ünlü model Bella Hadid, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıktı.

ABD'de düzenlenen Filistin eylemine katılan 24 yaşındaki model, elinde Filistin bayrağıyla "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

"ÖZGÜR FİLİSTİN"

Protesto anında çekilen fotoğraflarını da Instagram hesabından paylaşan Hadid, “Kalbimin hissetme şekli bu. Bu kadar güzel, zeki, saygılı, sevgi dolu, nazik ve cömert Filistinlinin etrafında olmak... Bütün hissettiriyor! Biz ender bir cinsiz! Filistin özgür kalana kadar Özgür Filistin.” mesajını yayınladı.

"AİLEM İLTİCA ETMEK ZORUNDA KALDI"

Büyükanne ve büyükbabasının 1941 yılında Filistin'de evlendiklerinde çekilen fotoğrafını paylaşan Hadid, babası Muhammed Hadid’in ailenin sekiz çocuğundan biri olduğunu, 1948 yılında tüm ailenin önce Suriye’ye, ardından Lübnan ve Tunus’a iltica etmek zorunda kaldığını anlattı.

“TARİHİMİZİ ASLA SİLEMEZLER”

Hadid, "Ailemi seviyorum, mirasımı seviyorum, Filistin'i seviyorum. Daha iyi bir ülke için umutlarını kalbimde tutmak için güçlü duracağım. İnsanlarımız ve çevrelerindeki insanlar için daha iyi bir dünya diliyorum. Tarihimizi asla silemezler. Tarih tarihtir." ifadelerini kullandı.

“BU BİR DİN MESELESİ DEĞİL, IRKÇILIK”

Dört yıl önce katıldığı bir Filistin eyleminden fotoğrafını da paylaşan Hadid, "Lütfen okuyun ve kendinizi eğitin. Bu bir din meselesi değil. Bu birilerinin diğerine nefret kusması değil. Bu İsrail’in sömürgeciliği, etnik temizliği, askeri işgali ve Filistin halkına yönelik yıllardır süren ırkçılığı." şeklinde konuştu.

"NUR VE HAYRİYE"

Ünlü modeller Gigi ve Bella Hadid’in babası, milyarder iş adamı Mohamed Hadid, geçtiğimiz aylarda İstanbul'a gelmiş, Ayasofya ve Sultanahmet Camii’nde namaz kılmıştı.

5 çocuğunun da Arapça isimleri olduğunu söyleyen Hadid, “Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye” demişti.