Benzine indirim geliyor

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını takibe devam ediyor.

Geçtiğimiz gün benzine, gece yarısından geçerli olmak üzere 1,61 TL zam geldi.

Motorine de zam beklenirken, benzinde bu kez indirim müjdesi verildi.

BENZİNE İNDİRİM YOLDA

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve İran'daki gelişmeler, akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor.

Benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 95 kuruş indirim geliyor.

İndirim pompa satış fiyatlarına da yansıyacak.

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 54.90 TL

Motorin litre fiyatı: 54.82 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 54.75 TL

Motorin litre fiyatı: 54.67 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 55.73 TL

Motorin litre fiyatı: 55.93 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 56.11 TL

Motorin litre fiyatı: 56.20 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.