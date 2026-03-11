Benzine zam geldi

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti.

Orta Doğu ısınmış durumda.

Bu durum ise akaryakıt fiyatlarını etkiledi.

ZAM GELDİ

Petrol fiyatlarında yaşanan bu artışın pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

EŞEL MOBİL DEVREDE

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına eşel mobil düzenlemesi geldi.

Bu düzenlemeyle birlikte benzin, motorin ve LPG'nin Özel Tüketim Vergisi tutarı kadar zam fiyatlara yansıtılmayacak.

Akaryakıta gelen zammın yüzde 75'i ÖTV'den karşılanırken kalan yüzde 25'lik kısmı pompa fiyatlarına yansıtılacak.

BENZİNE ZAM

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine de 80 kuruş zam geldi.

BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR

Benzin İstanbul'da 61,11 liraya, Ankara'da 62,07 liraya, İzmir'de 62,35 liraya yükseldi.

Bitlis, Bingöl, Tunceli, Şırnak, Van, Muş gibi illerde benzin 63,66 lira seviyelerinden satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.