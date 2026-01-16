Benzine zam geldi: Motorine zam yolda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu seferki gelişme, araç sahiplerini üzecek.

Çünkü hem bezine hem de motorine zam geliyor.

BENZİNE ZAM

Benzine 16 Ocak Cuma gecesi itibarıyla 1,61 TL zam geldi. Zamlı fiyat tabelalara yansıdı.

MOTORİNE DE ZAM GELİYOR

Motorin zammı da cumartesi günü pompaya yansıyacak.

Zammın ardından benzinin litresi şehirlere göre 54-55 lira seviyesine, motorinin litresi ise 56-57 liraya çıkacak.

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 54.90 TL

Motorin: 54.82 TL

LPG: 29.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 54.75 TL

Motorin: 54.67 TL

LPG: 28.69 TL

Ankara:

Benzin: 55.73 TL

Motorin: 55.93 TL

LPG: 29.17 TL

İzmir:

Benzin: 56.11 TL

Motorin: 56.20 TL

LPG: 29.09 TL

MOTORİN KAÇ LİRA OLACAK

Motorine cumartesi günü 1,60 lira zam geliyor.

Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı şöyle olacak:

İstanbul Avrupa Yakası'nda 54.81 TL olan motorin litre fiyatı 56,41 liraya,

İstanbul Anadolu Yakası'nda 54.62 TL olan motorin litre fiyatı 56,22 liraya,

Ankara'da 55.87 TL olan motorin litre fiyatı 57,47 liraya,

İzmir’de 56.14 TL olan motorin litre fiyatı 57,74 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.