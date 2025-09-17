Beştepe'de ağırlanan İlkin Aydın'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı garip halleri

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tarihimizde ilk kez çıktığımız FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalini 2. olarak tamamladı ve gümüş madalya kazandı.

Ülkemize büyük gurur yaşatan Filenin Sultanları, dün ise yurda döndü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ZİYARET ETTİLER

Millilerimiz, yurda döndükten sonra Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

İLKİN AYDIN'IN GARİP HALLERİ GÜNDEM OLDU

Beştepe'de gerçekleşen kabul sırasında İlkin Aydın, sergilediği garip hareketlerle akıllara kazındı.

Daha önce Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında açılan pankartı tutmayan ve CHP'nin milli markaları hedef alarak yaptığı boykota da destek veren Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaştıktan sonra arkasını döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hoş geldin" demesine oldukça soğuk bir şekilde "Sağ ol" şeklinde yanıt veren İlkin Aydın, akabinde de merdivende Vergas ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında değişik bakışlar attı.

Suratındaki tuhaf ifade de dahil olmak üzere Aydın'ın tavırları, sosyal medyada eleştirildi.

ANKARA YOLUNDA YAPTIĞI PAYLAŞIM ORTAYA ÇIKTI

İlkin Aydın, Beştepe'ye gitmeden önce Instagram hesabından Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını taşıyan saatinin fotoğrafını çekip paylaşmıştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

İlkin Aydın'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısındaki garip hallerini eleştiren sosyal medya kullanıcıları, "Seversin sevmezsin ayrı bir muhabbet. Ben muhalifim hatta ağır muhalifim ama bir milli takım sporcusu ülke başkanının huzuruna gidiyorsa takınması gerekli hal ve hareketler vardır. Bu öyle şahsın inisiyatifine kalmış bir şey de değildir, İlkin Aydın cahillik etmiş."

"Senin karşında Cumhurbaşkanı var ve seni insandan sayıp elini uzatmış böyle ergenliklere gerek yok. Bir de utanmadan sırtını dönüyor."

"Atatürk’ün 'sporcunun ahlaklı' sözüne uymuyorsun İlkin Aydın. Siyasi görüşün ne olursa olsun, bayrağı ve ülkeyi temsilen gitmişsin.

Tavırları milli bir sporcuya yakışmıyor. Oradakilerin eminim yüzde 90'ı siyasi olarak tasvip etmeyen görüştedir ama duruşları olması gerektiği gibi." şeklinde yorumlar yaptı.