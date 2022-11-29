Beykoz'da iş yerinde yangın çıktı

Beykoz Anadolu Hisarı'nda bulunan bir restoranda personellerin dinlenme alanı olarak kullandığı alanda yangın çıktı. Alevler Anadolu Yakası'ndan görüldü.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde yükselen dumanlar birçok noktadan fark edildi.

Anadolu Hisarında saat 13.15 sıralarında 2 katlı bir restoranın alevlere teslim olduğu belirtildi.

Avrupa Yakası'ndan görüldü

Restoran personellerinin dinlenme alanı olarak kullanılan bölümde çıkan yangın nedeniyle alevler restoranı sardı.

Dumanlar çevre ilçelerden ve Avrupa Yakası'ndan da görüldü.

Can kaybı ve yaralanma yok

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebine ilişkin çalışmalar devam ederken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

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