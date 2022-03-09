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    Beyoğlu'nda bir genç otobüsün arkasına asılarak yolculuk yaptı

    İETT otobüsünün arkasına atlayan gencin tehlikeli yolculuğu sürücüle tarafından görüntülendi. Şahıs tehlikeli yolculuğunda sürücülere poz vererek ilerledi.
    • DHA
    • 09.03.2022 - 09:57
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    Beyoğlu'nda bir genç otobüsün arkasına asılarak yolculuk yaptı

    Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda seyir halinde olan İETT otobüsünün arkasına bir genç asıldı.

    Canını hiçe sayan genç, bir süre boyunca otobüsün arka kısmında yolculuk yaptı.

    SÜRÜCÜLERE POZ VERDİ

    Diğer sürücülerin tepkilerine aldırmayan kişi, kendisini cep telefonuyla kaydeden sürücüye poz verip, yoldan geçenlere el salladı.

    Beyoğlu nda bir genç otobüsün arkasına asılarak yolculuk yaptı #1

    Beyoğlu nda bir genç otobüsün arkasına asılarak yolculuk yaptı #2

    Beyoğlu nda bir genç otobüsün arkasına asılarak yolculuk yaptı #3

    Beyoğlu nda bir genç otobüsün arkasına asılarak yolculuk yaptı #4


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