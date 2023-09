İHA

AK Parti teşkilatlarının çeşitli kademelerinde daha önce görev almış ancak şuan da aktif olarak bir görevi olmayan gönüllülerden oluşan 'Nöbetçiler' topluluğu Bahçelievler'de İstanbul Buluşmaları'nın ilkini gerçekleştirdi.

Söyleşiye Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

Bilal Erdoğan'ın gündeminde gündeminde yerel seçim vardı.

Erdoğan İstanbul'da belediyeciliği ele alarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4 buçuk yıldır hizmet etmediğini ifade etti.

Öte yandan İstanbul'a kim gelirse "İstanbul'la yatıp İstanbul'la kalkıyor musun diye soracağız." ifadelerini kullandı.

“Keşke 15 Temmuz meselesinde milletçe hepimiz aynı safta yer alsaydık”

Bilal Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul iyi yönetilmedi"

"İstanbul'a kim belediye başkanı olursa onu biz İstanbul'a belediye başkanı olan Tayyip Erdoğan'la kıyaslayacağız"

Erdoğan, şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanımız 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman, Ankara gerçekten ona köstek olmasına rağmen bunu bahane yapmadı. Ne yaptı? Her gün hizmetle uğraştı. Her gün vatandaşının yanında yer aldı.



Çöpten, çamurdan, çukurdan, İstanbul'u kurtardı. Şimdi 30 yıl öncesine göre belki 30 kat zengin bir İstanbul, 30 kat zengin bir ülkede yaşıyoruz.



Bu kadar borç harç yok, ekonomi bu kadar güçlü, İstanbul'un birçok temel sorunu halledilmiş ama beyefendi hala sözlerini yerine getiremiyor. Birçok bahanenin arkasında saklanıyor. 'Tatil bana yakışıyor. Uyumak bana yakışıyor' diyor. Ne zaman bir başı sıkışsa, işte Bodrum'dan çıkıyor, bilmem nereden çıkıyor.



Böyle İstanbul yönetilmez. İstanbul'a sevdası olan, İstanbul'u seven adam böyle gözü dışarılarda olmaz. Onun için her zaman, İstanbul'a kim belediye başkanı olursa onu biz 94 yılında İstanbul'a belediye başkanı olan Tayyip Erdoğan'la kıyaslayacağız. Çıtayı oraya koyacağız. 'Verdiğin sözleri tutuyor musun?