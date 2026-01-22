Bilal Hancı'nın eski eşi, açtı ağzını yumdu gözünü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonları sürüyor.

Son olarak soruşturma kapsamında, Bilal Hancı gözaltına alındı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı.

"PSİKOLOJİK OLARAK ÇÖKTÜM"

Yasaklı madde kullandığını kabul eden ünlü isim ''2024 yılında yaşadığım ağır bir boşanma süreci sonrası psikolojik olarak çöktüm. Amsterdam’da kokain kullandım. Daha önce hayatımda hiç uyuşturucu kullanmamıştım.'' dedi.

ESİN ÇEPNİ İSYAN ETTİ

Hancı'nın ifadesi sonrası eski eşi Esin Çepni, kendini tutamayıp evlilik süresince yaşadıklarını açık açık anlattı.

Çepni; ''Gece kulüplerini sevmiyorum, gürültülü yerleri sevmiyorum, alkol sevmiyorum diye evimde oturdum. Ben sevmiyorum diye sevene engel olmayayım dedim; o bar senin, bu kulüp benim diye gezildi durdu.

O zaman ben mağdur değildim… Volkan’la beraber takılıp çatır çatır p*tlarken, “yapma etme” diye sinir krizleri geçirdiğimde de ben mağdur değildim.

"ALDATILDIM, HAYKIRDIM"

Aldatıldım, haykırdım, ses çıkardım. Arkadaşının karısı bana, 'Senin yüzünden işlerimiz iptal oluyor, her yere duyurmak zorunda mıydın?' diye psikolojik şiddet gösterirken ben yine mağdur olamadım. Magazin sayfalarında, bilmediğim bir Snapchat hesabından kızlara yürüdüğü ifşalar paylaşıldığında da inanamadım.

"ESKORT GETİRİP EV TUTTU"

İzmir’den e*kort getirip bir hafta ev tuttuğunda da ben mağdur değildim. Domine ettiği sosyal medya ve çalıştığım ajansın sahibi arkadaşın beni afaroz etti; bana gelen tüm işler tek tek iptal edildi, işsiz bırakıldım, yine ben mağdur değildim.

"ÜZERİME GELMEYİN"

Annem arandı, 'Bizim aile şerefimiz var' dendi; annem aşağılandı. Siz yine şerefliydiniz, ben yine mağdur değildim.

Şimdi seçtiğim ve yaşadığım, tercih ettiğim — bakın, mecbur kaldığım deniyor — seçtiğim hayatı yaşadığım için döndü dolaştı oklar yine bana saplandı; yine hakarete uğrayan, hedef gösterilen oldum. Neymiş, ben adımın psikolojisini bozmuşum.

Size göre ne olduysam, olmadan evvel de ne yaşadığımı ben biliyorum. Benim üzerime gelmeyin artık.'' ifadelerini kullandı.