Bingöl’de 13 saatte 17 deprem meydana geldi

Bingöl'de son 13 saat içerisinde büyüklükleri 1.2 ile 4.4 arasında değişen 17 deprem meydana geldi.
Bunun 16’sı Kiğı merkezli olurken biri ise Bingöl merkezli oldu.
İLK DEPREM 2,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU
AFAD'dan alınan bilgilere göre, ilk deprem saat 00.58'de 2,8 büyüklüğünde, en son ise 15.32'de 2,4 büyüklüğünde oldu.
En büyüğü ise saat 12.26'da Kiğı merkezli 4,4 büyüklüğünde yerinde 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
"RABBİM BETERİNDEN KORUSUN"
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta sosyal medyasından yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
AFAD verilerine göre bugün saat 12.26'da, merkez üssü Kiğı ilçemiz Özlüce Barajı yakınları olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, 7.02 km derinlikte gerçekleşmiştir. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum veya can kaybı ihbarı alınmamıştır. Ekiplerimiz sahada gelişmeleri yakından takip etmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Rabbim beterinden korusun diyoruz.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış