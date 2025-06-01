Bingöl’de 13 saatte 17 deprem meydana geldi

İHA

Bingöl'de son 13 saat içerisinde büyüklükleri 1.2 ile 4.4 arasında değişen 17 deprem meydana geldi.

Bunun 16’sı Kiğı merkezli olurken biri ise Bingöl merkezli oldu.

İLK DEPREM 2,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU

AFAD'dan alınan bilgilere göre, ilk deprem saat 00.58'de 2,8 büyüklüğünde, en son ise 15.32'de 2,4 büyüklüğünde oldu.

En büyüğü ise saat 12.26'da Kiğı merkezli 4,4 büyüklüğünde yerinde 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

"RABBİM BETERİNDEN KORUSUN"

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta sosyal medyasından yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: