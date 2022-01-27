Bingöl'deki kar yığınları kamyonla ilçe dışına taşınıyor

Karlıova ilçesinde çetin kışla mücadele edilirken, günde 100 kamyon kar ilçe dışına taşınıyor.

Bingöl'ün 1940 rakımlı Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı için mücadele son sürat devam ediyor.

Belediye ekipleri vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ana ve ara yollarda toplanan kar yığınlarını iş makineleri ile topluyor. Toplanan günde yaklaşık 100 kamyon kar ilçe dışına çıkarılıyor.

GECE GÜNDÜZ KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Personel şefi Önder Bingöl, ilçede kar yağışının uzun zamandır sürdüğünü belirterek, belediye olarak gece gündüz karla mücadele çalışmaları yaptıklarını söyledi.

"ÖZEL İDARE EKİPLERİNE DESTEK VERİYORUZ"

"Geceleri Özel İdare ekiplerine destek veriyoruz" diyen Bingöl, gündüzleri de ilçe merkezinde kar küreme ve biriken karları temizleme çalışmaları yürütüldüğünü aktardı.