Bir YKS klasiği: Sınava geç kalan öğrencileri polis yetiştirdi

2025 Yüksek öğretim Sınavları'na (YKS), 2,5 milyondan fazla öğrenci katılacak...

YKS'nin bugün yapılan ilk oturumu TYT'ye 2 milyon 560 bin 649 aday katılıyor.

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15'te başladı.

POLİS MEMURLARI SINAVA YETİŞİTİRDİ

Bugün gerçekleşen TYT sınavı da önceki sınavlarla benzer görüntülere sahne oldu.

Sınava geç kalan öğrencileri ise Polis memurları yetiştirdi.

ADANA'DA ÖĞRENCİYİ POLİS YETİŞTİRDİ

Adana'nın Kozan ilçesi Yusuf Baysal Anadolu Lisesi'nde sınava girecek olan öğrencilerden Zeynep Yağmurca, kimlik kartını evde unuttuğunu fark edince durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, öğrencinin yeni kimliğini İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden çıkardı. Vesikalık fotoğrafının da olmaması nedeniyle, önce bir fotoğrafçıya götürülen öğrenci, ardından trafik polisleri eşliğinde sınav merkezine yetiştirildi.

Sınavın başlamasına 4 dakika kala okul kapısına ulaşan genç, büyük panik yaşasa da sınava girmeyi başardı. O anlar çevrede bulunan aileler ve görevliler tarafından takdirle karşılandı.

"BİZ SENİ YETİŞTİRİRDİK"

Öte yandan, sınav saati olan 10.00'u saniyeler geçe kapıya ulaşan bir başka öğrenci ise içeri alınmadı. Trafik nedeniyle geç kaldığını belirten öğrenciye, polis memurları "Keşke bize haber verseydin, seni yetiştirirdik" diyerek teselli etmeye çalıştı.

SAMSUN'DA POLİS MEMURLARI ALKIŞLANDI

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesinde sınava girecek adaylar, kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı.

Sınava geç kalan bazı adaylar, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ile Bölge Trafik Denetleme Şubesinde görevli motorize timi, "Şahin" ekiplerince sınav merkezlerine yetiştirildi.

Öğrencileri okula bırakan trafik polisleri, okul çevresinde bekleyen öğrenci yakınları tarafından alkışlandı.

MUĞLA'DA ÖĞRENCİLERE POLİS DESTEĞİ

Muğla genelinde sınav günü özel olarak görevlendirilen ekipler, sınav merkezlerinin bulunduğu güzergâhlarda görev alarak hem trafik akışını sağladı hem de sınava geç kalma riski bulunan öğrencileri hızla sınav yerlerine ulaştırdı.

Menteşe'de devriye gezen polis ekiplerinin desteğiyle zamanla yarıştı. Adaylardan kimileri otobüsten yanlış durakta inmesi nedeniyle zor durumda kalırken, kimileri ise sınav yerini karıştırdı. Tüm bu durumlarda, öğrenciler resmi polis araçlarıyla en kısa sürede sınav salonlarına yetiştirildi.

Görüntülere yansıyan olaylarda, öğrencilerin panik ve heyecanla polis araçlarından indiği emniyet ekiplerinin ise sakinleştirici bir tutumla destek sunduğu gözlemlendi. Polislerin hızlı refleksi sayesinde öğrenciler sınava son dakikada da olsa yetişti.

SİVAS'TA SINAVA BİR DAKİKA KALA YETİŞTİ

Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde sınava girecek olan M.M.D isimli öğrenci kimliğinin yanında olmadığını fark etti.

Öğrencinin yardımına motorize ekipler yetişti. Ekipler adayın beyanı ile kimliğin bulunduğu düşünülen adrese gitti. Kimliğin orada olmadığı anlaşıldı.

Kimlik aranırken kimliğin evinde olduğu anlaşıldı. Motosikletli polis memuru önce evden kimliği sonrada öğrenciyi bulunduğu yerden alarak, sınava bir dakika kala sınav salonuna yetiştirmeyi başardı.

ÇANAKKALE'DE POLİS YARDIMA KOŞTU

Çanakkale'de, YKS ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan adayların yardımına polisler koştu.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite adaylarına yardımcı olmak için il genelinde önlem aldı.

Motosikletli ekipler, Yeni Kimlik çıkarılma, Yanlış okul, evrak eksikliği ve kimliği evde unutan öğrencileri sınava girecekleri okullara yetiştirdi.