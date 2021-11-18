Bitlis’te 13 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ziyaret, Esen, Kayadağ, Karbastı, Dilek, Sarpkaya, Kaşak, Taşlıdere, Ocakbaşı, Tolgalı, Sivrice, Açıkalan ve Salman köy ve mezralarında, PKK operasyonları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 13 köy ve bağlı mezralarında, ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Konuya ilişkin Bitlis Valiliği’nden açıklama yapıldı.

“İKİNCİ BİR EMRE KADAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞTİR”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis ile merkez ve Mutki ilçesi sınırlarında bulunan Ziyaret, Esen, Kayadağ, Karbastı, Dilek, Sarpkaya, Kaşak, Taşlıdere, Ocakbaşı, Tolgalı, Sivrice, Açıkalan ve Salman köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde bahse konu bölgelerde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 18 Kasım Perşembe günü saat 17.00'den itibaren ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."