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    Bitlis'te 3.9 büyüklüğünde deprem

    Ahlat'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken yaşanan olayda, can ve mal kaybı yaşanmadı.
    • 13.11.2022 - 16:25
    • Güncelleme : 13.11.2022 - 17:06
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    Bitlis'te 3.9 büyüklüğünde deprem

    Bitlis'İn Ahlat ilçesi deprem ile sarsıldı.

    Konuya ilişkin açıklama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapıldı.

    3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Açıklamada, bugün saat 15.58 sıralarında merkez üssü Ahlat ilçesi olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedildi.

    Can ve mal kaybı yok

    İHA'nın haberine göre; depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

    Bitlis te 3.9 büyüklüğünde deprem #1


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