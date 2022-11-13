Bitlis'te 3.9 büyüklüğünde deprem

Ahlat'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken yaşanan olayda, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Bitlis'İn Ahlat ilçesi deprem ile sarsıldı.

Konuya ilişkin açıklama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapıldı.

3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi



Açıklamada, bugün saat 15.58 sıralarında merkez üssü Ahlat ilçesi olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedildi.

Can ve mal kaybı yok

İHA'nın haberine göre; depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.