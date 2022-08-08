Bitlis'te 'Eren Abluka-32 Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 520 personelin katılımıyla Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya Operasyonunun başlatıldığı duyurdu.

Mehmetçik, terörle mücadelesini büyük bir azimle sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde yeni bir operasyonu duyurdu.

Son olarak Bitlis'te, 'Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya Operasyonu'nun başladığı açıklandı.

520 personel görevde

Operasyonda; Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 520 personel 51 operasyonel tim görev aldı.

İlk gün 4 sığınak imha edildi

Operasyonun ilk gününde Bitlis Hizal ilçesine yönelik baskın düzenlendi.

Gerçekleştirilen arama tarama sonucunda BTÖ mensuplarının kullandığı 4 sığınak ve barınak tespit edildi.

Çok sayıda gıda ve temizlik malzemesi ele geçirildi

Bölgelerde çok miktarda gıda, yaşam, temizlik malzemesi ele geçirilerek imha edilirken sığınak ve barınaklar da kullanılamaz hale getirildi.