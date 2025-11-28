Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturma: Hastaneden çıkış anları ortaya çıktı

- Böcek ailesinden 4 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, yeni görüntülerde ailenin hastaneden çıkışı ve taksiye bindikleri anlar ortaya çıktı.
- Ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi olan aileyle ilgili olarak tutuklanmalar ve tahliyeler yaşandı.
- Toplam 10 kişi tutuklanırken, otel sahibi ve çalışanı hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
Türkiye'nin yakından takip ettiği olaya ilişkin yeni gelişme...
Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdi hayatını kaybetti.
KESİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
Adli Tıp Kurumu, 4 kişilik ailenin ölümüne ilişkin otopsi raporunu açıkladı.
Açıklamada "Böcek ailesinin ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi olarak belirlendi" denildi.
10 TUTUKLAMA
İlk olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı verilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanmıştı.
Daha sonra haklarında yakalama kararı çıkarılan otel sahibi ve çalışanı da tutuklanırken toplam tutuklu sayısı 10'a yükselmişti.
4 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Ailenin ölüm nedeninin belli olmasını ardından mahkeme tutuklulara ilişkin yeni kararını duyurdu.
Ailenin alışveriş yaptığı midyeci, kokoreççi, lokumcu ve kafe sahibi tahliye edildiği belirtildi.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan yaşanan olayda aileye ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde, Böcek ailesinin hastaneden çıkışı ve dışarıda taksiye bindiği anlar yer aldı.