Fatih'te bir aile zehirlenerek hayatını kaybetti.

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen Böcek ailesinden geriye hiç kimse kalmadı...

Böcek Ailesi'nin 2 çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek ise geçtiğimiz gün zehirlenerek hayatını kaybetti.

Öte yandan baba Servet Böcek'in entübe edildiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmişti.

Ancak babadan da acı haber geldi.

Babanın da hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma iyice derinleşti.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan lokumcu F.T, midyeci Y.D, kokoreççi E.E ve bir kafe sahibi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

4 TUTUKLAMA

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüphelinin tamamı tutuklandı.

YENİ İDDİALAR GÜNDEME GELDİ

Böcek Ailesi'nin otelin 2'inci katında konakladığı esnada otelin 1'inci katında ilaçlama yapıldığı, ilacın havalandırmadan Böcek Ailesi'nin odasına sızmış olabileceği iddia edildi.

ALÜMİNYUM FOSFİT İDDİASI

İlacın içinde alüminyum fosfidin maddesinin bulunup bulunmadığı araştırılırken, ayrıca ilaçlamayı yapan kişinin sertifikasının olmadığı öne sürüldü.

YEMEKLER ANALİZ EDİLDİ

Ailenin tükettiği yiyeceklere ilişkin numuneler toplanırken, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında numune incelemeleri devam ediyor.

Gazeteci Dilek yaman Demir'in haberine göre, hayatını kaybeden Böcek ailesinin yediği yiyecekler analiz edildi.

Midye ve kokoreç temiz çıktı ancak numune örnekleri ertesi gün alındığı belirtildi.

NUMUNE İNCELEMELERİ

Kokoreççi Ercan Erdoğan’ın “G*** Kokoreç” işletmesinden ve şüpheli Yusuf Dalkılıç’ın midye tezgâhından alınan ürünlerde yapılan analizlerde tüketime uygunluk tespit edildi.

Ancak ölümün yaklaşık 1,5 gün sonra gerçekleşmiş olması, bu numunelerin ailenin tükettiği ürünlerle birebir aynı olmadığını ortaya koydu.

DEVAM EDEN ANALİZLER

Şüpheliler Fahri Mustafa Orel’in “S*** Kafe” adlı iş yerinden ve Fatih Tektaş’ın kuruyemiş/baharat dükkanından alınan lokum gibi numunelerin laboratuvar sonuçları henüz tamamlanmadı.

Ölen kişilerin kesin ölüm sebebi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemeler sonrası netleşecek.

OTELE DÖNDÜKLERİ ANLAR KAMERADA

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu edilen Böcek Ailesi'nin otele döndüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, ailenin taksiyle otele geldiği ve giriş yaptıkları anlar yer alıyor

ANNE İFADE VERDİ

Anne Çiğdem Böcek'in hayatını kaybetmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı.

10 Kasım sabahı otel yakınında eşiyle birlikte çorba içtiklerini, çocuklarının ise poğaça yediklerini, akşam eşiyle birlikte yine otel yakınlarında kıymalı pide yediklerini, çocukların da sucuklu-kaşarlı pizza yediklerini bildiren Böcek, 11 Kasım sabahı ise eşinin dışarıdan poğaça ve simit alıp geldiğini ve otelde kahvaltı yaptıklarını söyledi.

MİDYECİYİ TARİF ETTİ

Aynı gün 16.00 sıralarında ailece Ortaköy Camisi’nin yan tarafında kirli sakallı kır saçlı ve şapka takan 45-50’li yaşlarda bir adamın tablacı tezgahından birer tane midye yediklerini belirten Böcek, daha sonra Dereboyu Caddesi’nde bulunan “G**** Kokoreç Midye” isimli restoranda çorba içtiklerini, devamında çocuklarının sucuk-ekmek yediklerini, eşinin kokoreç yediğini, oğlu Kadir Muhammet’in kokoreçten sadece bir ısırık aldığını, kendisinin de tavuk tantuni yediğini aktardı. Daha sonra Fatih’te H*** S*** Bazaar isimli dükkandan lokum aldıklarını ve hep birlikte lokum yediklerini beyan etti.

"PROBİYOTİKTEN BAŞKA TEDAVİ UYGULANMADI"

Çiğdem Böcek, 12 Kasım gece 01.00 sıralarında mide bulantısına uyandıklarını ancak sabah saat 09.00 sıralarında Bezmialem Hastanesi’ne gittiklerini, eşiyle kendisine serum takıldığını, mide koruyucu ve ağrı kesici ilaç yazıldığını, çocuklarına Bezmialem Hastanesi’nde bakılmadığı için Çapa Hastanesi’ne gittiklerini, burada çocuklarına probiyotik yazıldığını ve başka bir tedavi uygulanmadığını ifade etti.

Aynı gün otele döndüklerini ve mide rahatsızlığından dolayı hiçbir şey yemediklerini dile getiren Böcek, 13 Kasım 01.00 sıralarında tekrar rahatsızlandıkları için otele ambulans çağırdıklarını ve hastaneye kaldırıldıklarını bildirdi.

OTEL SAHİBİNİN 2 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan otelin sahibi H.O.’nun “kasten yaralama” ve “karşılıksız yararlanma” suçlarından 2, ilaçlama şirketinin sahibinin oğlunun “taksirle yaralama”, “dolandırıcılık” ve “hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma” suçlarından 3 suç kaydı olduğu tespit edilirken, ilaçlama şirketindeki işçi D.C.’nin suç kaydı olmadığı belirlendi.

Midyelerin ham halini satan H.S, “G*** Kokoreç ve Midye” iş yerinde çalışan garson S.Y. ile aynı işletmede aşçı E.E, midyeyi hazırlayan kişi F.A, midye tezgahının sahibi M.K. ile “S*** Kafe”de garson olarak çalışan Ö.T.’nin, “bilgi sahibi” olarak ifadeleri alındı.