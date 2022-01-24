Bodrum-Anamur arasında kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Bodrum ile Mersin'in Anamur ilçeleri arasında, denizde kuvvetli fırtına beklendiğine dair uyarıda bulundu.

Muğla'nın Bodrum ile Mersin'in Anamur ilçeleri arasında, denizde kuvvetli fırtına beklendiğine dair uyarı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan uyarıya göre, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı balıkçılar ve gemiciler başta olmak üzere bölgede bulunanların tedbirli olması gerektiği söylenildi.

7 İLA 9 KUVVETİNDE FIRTINA BEKLENİYOR

Bodrum ile Antalya'nın Manavgat ilçesi arasında, denizde rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, Manavgat-Anamur arasında ise güneydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

FIRTINA YARIN AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ YİTİRECEK

Fırtınanın, 25 Ocak saat 20.00 civarında etkisini yitireceği öngörülüyor.