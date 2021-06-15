Bodrum'da aşı yoğunluğu

Bodrum'da, koronvirüs aşılamasının 40 yaşa düşmesiyle hastanede yoğunluk yaşandı.

Türkiye genelinde devam eden aşılama kampanyasında her geçen gün yeni meslek gruplarına aşı randevu sistemi açılıyor.

Son olarak 40 yaş üzeri ve SGK kayıtlı tüm çalışanlar aşılama kampanyasına dahil edildi.

HASTANE ÖNÜNDE AŞI KUYRUĞU

Bu yeni gelişmeyle birlikte sırası gelenler Bodrum Devlet Hastanesi'nde yoğunluğa neden oldu.

Hastane yolunda araç ve yaya trafiği yaşanırken, yoğunluk gece boyunca sürdü.

Aşı olmak için sırada bekleyen bazı vatandaşlar ile aşısını olup hastaneden ayrılanlar, sabırla sıralarını beklediklerini belirterek, salgının atlatılabilmesi için herkesi aşılanmaya davet ettiler.