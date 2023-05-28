Bodrum'da oyunu kullanan soluğu plajda aldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde, oyunu kullanan vatandaşlar, plajlara gidip, denize girdi.

DHA

Türkiye'de beklenen gün geldi çattı...

Milyonlarca vatandaş demokrasinin gereği olarak sandıklara akın etti.

Sahil bölgesinde ise vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren oylarını kullanmaya gitti.

Bodrum'da vatandaşlar sandık başına gitti

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamada Bodrum'da vatandaşlar, sandık başına gitti.

Oy kullanan seçmenler daha sonra sıcak havayı fırsat bilip sahile gitti.

Yoğunluk gözlendi

Kumbahçe başta olmak üzere Gümbet ve Bitez sahilinde yoğunluk gözlendi.

Bazı vatandaşlar denize girmeyi tercih ederken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti.