Bodrum’da termometreler 38 dereceyi gösterdi: Sahiller doldu taştı

Bodrum’da yaz sıcakları etkisini artırdı.

Termometreler 38 dereceyi gösterirken, yüzde 65 nemle birlikte hissedilen sıcaklık 41 dereceyi buldu.

SAHİLLERE AKIN ETTİLER

Deniz suyu sıcaklığı ise 27 dereceye kadar yükseldi.

Kavurucu havayı fırsat bilen tatilciler, sabahın erken saatlerinden itibaren sahillere akın etti.

GÖLGE KAPMA YARIŞI

Ortakent başta olmak üzere Bitez, Gümbet, Kumbahçe ve Türkbükü sahillerinde adeta adım atacak yer kalmadı.

Ortakent’te şemsiyelerin tamamının dolu olduğu, turistlerin gölgede kalmak için yarıştığı görüldü.

KİMİLERİ YÜZDÜ KİMİLERİ GÜNEŞLENDİ

Kimi turistler serinlemek için kendini Ege’nin serin sularına bırakırken, kimileri ise güneşin altında bronzlaşmayı tercih etti.

Yetkililer, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artabileceğini belirterek vatandaşlara ve tatilcilere "güneşin dik geldiği saatlerde dikkatli olun" uyarısında bulundu.