Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde diplomasını yırttı

Boğaziçi Üniversitesi'nin mezuniyetinde ilginç anlar kayda alındı.

Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Doruk Dörücü isimli şahıs, diplomasını yırttı.

"Bu diploma hükümsüzdür." diyen Dörücü, "Ben diplomamı bu istibdat rejiminin atanmış kayyumundan değil, Boğaziçi Üniversitesi'nin seçilmiş rektöründen alırım." dedi.

TEPKİ GÖSTERİLDİ

Dörücü'nün hareketi ve sözleri sonrası mezuniyete gelen velilerden bazıları da tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINDI

Mezuniyet törenini sabote etmeye çalışan Dörücü, sabaha karşı polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

Dörücü'nün gözaltına alınmasının ardından CHP Gençlik Kolları Üyesi olduğu ortaya çıktı.