Senai Demirci ile Ramazan’a Dair 10. Bölüm

Ensonhaber YouTube kanalında Senai Demirci ile Ramazan’a Dair programının yeni bölümü yayına girdi.

Demirci, programın 10. bölümünde 'malın malı olmak' deyimi üzerine tespitlerine devam ederken 'fakr' kelimesi üzerinde de durdu.

"FAKR ANAHTAR BİR KAVRAMDIR"

Fakr kelimesinin anahtar bir kavram olduğunu belirten Demirci, "Cüneydi Bağdadi'ye sorarlar 'fakr nedir?' diye. Neden soruyorlar? Çünkü anahtar kavram fakr. Yoksulluk demek değil. Bir şeyinin olmaması demek değil." ifadelerini kullandı.

"PEYGAMBERİMİZ FAKİRLİKLE ÖVÜNÜRDÜ"

Hazreti Peygamber'in fakirlikle övündüğünü hatırlatan Demirci, Bağdadi'nin bu soruya "Her şeyin sahibi olsan da hiçbir şeyin sana sahip olmamasıdır" cevabını verdiğini söyledi.

Bunun da 'malın malı olmayış' olduğuna dikkat çeken Demirci, bu özelliğin maldan vazgeçebilir olunmak ile ispatlanabileceğini söyledi.

Demirci, "Ben ona bağımlı değilim. Sen gidersen kendimi yok hissedeceğim. Bu fakr değil işte. Bu bağımlılık bizi malın malı yapar." dedi.