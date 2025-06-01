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İHA

Bolu’da gece saatlerinde, seyir halindeki bir tır sürücüsü, yalnızca itfaiye ve ambulanslara açık olan acil dönüş noktasını kullanarak ters yöne dönmeye kalktı.

Dönüş esnasında birden fazla şeridi kapatan tır, büyük bir kazaya neden oluyordu.

ARAÇ KAMERASI HER ŞEYİ KAYDETTİ

O anlar bir başka otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, tırın şeritleri kapatıp manevra yaparken yolda bulunan diğer sürücüler için büyük risk oluşturduğu net bir şekilde görüldü.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI

Yasaklı alanı kullanan tır nedeniyle yavaşlamak zorunda kalan araçlar zincirleme kazanın eşiğinden döndü.

Sürücünün kimliği henüz açıklanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.