Bolu Belediyesi'nde Tanju Özcan yerine başkan vekili seçildi

CHP'li belediye başkanları, yolsuzluk ve rüşvetten cezaevinde.

Son olarak Bolu Belediyesi'ne yönelik "irtikap" operasyonunda gözaltına alınan CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, tutuklandı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, "İcbar suretiyle irtikap" suçu nedeniyle tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

SEÇİM YAPILDI

Tanju Özcan’ın yerine vekalet edecek isim, Bolu Belediye Meclisi’nde yapılan seçimle belirlendi.

Belediye Meclisi salonunda gerçekleştirilen seçimde AK Parti’nin adayı Nadi Okur, CHP’nin adayı ise Mehmet Tuna Özcan oldu.

MHP ise seçimde aday göstermedi.

CHP'NİN ADAYI SEÇİLDİ

Meclis üyelerinin katılımıyla yapılan seçimde, oylama gizli olarak gerçekleştirildi.

Yapılan oylama sonucunda CHP’nin adayı Mehmet Tuna Özcan, 19 oy alarak Bolu Belediye Başkan Vekili seçildi.