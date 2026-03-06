Abone ol: Google News

Bolu Belediyesi'nde Tanju Özcan yerine başkan vekili seçildi

Bolu Belediyesi'ne yönelik "irtikap" operasyonunda tutuklanan CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı. Özcan'ın yerine ise CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan seçildi.

CHP'li belediye başkanları, yolsuzluk ve rüşvetten cezaevinde. 

Son olarak Bolu Belediyesi'ne yönelik "irtikap" operasyonunda gözaltına alınan CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, tutuklandı. 

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, "İcbar suretiyle irtikap" suçu nedeniyle tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. 

SEÇİM YAPILDI

Tanju Özcan’ın yerine vekalet edecek isim, Bolu Belediye Meclisi’nde yapılan seçimle belirlendi.

Belediye Meclisi salonunda gerçekleştirilen seçimde AK Parti’nin adayı Nadi Okur, CHP’nin adayı ise Mehmet Tuna Özcan oldu.

MHP ise seçimde aday göstermedi.

CHP'NİN ADAYI SEÇİLDİ

Meclis üyelerinin katılımıyla yapılan seçimde, oylama gizli olarak gerçekleştirildi.

Yapılan oylama sonucunda CHP’nin adayı Mehmet Tuna Özcan, 19 oy alarak Bolu Belediye Başkan Vekili seçildi. 

