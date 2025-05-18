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İHA

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Yangın sonrası Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalarda şimdiye kadar 41 şüpheli gözaltına alındı, 28 şüpheli tutuklanırken 9'u serbest bırakıldı.

Aralarında otel sahibi Halit Ergül, eşi ve yönetim kurulu üyesi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin genel müdürü Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in de bulunduğu 19 kişinin tutukluluğu devam ediyor.

Uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 189 sayfalık raporda yangının otelin 4'üncü katında bulunan restoranın showroom bölümünde kullanılan grill plate cihazından çıktığı belirtildi.

20 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ

Yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame tamamlanarak Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 kişi hakkında toplamda 1998'er yıl, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Hazırlanan iddianamede yaşamını yitiren 77 kişinin ölüm nedenleri tek tek belirtildi.

Faciada 54 kişinin karbonmonoksit zehirlenmesi, 4 kişinin yüksekten düşme ve 20 kişinin ise yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Ayrıca yangın faciasında yaralanan 133 kişiden 7'sinin kemik kırığından dolayı ağır yaralandığı ve 3 kişinin de ağır duman zehirlenmesinden hastanede tedavi gördüğü iddianamede yer aldı.