Borsa İstanbul soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

Borsa İstanbul soruşturmasında yeni gelişme...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet' suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım araçları aracılığıyla akladığı tespit edilen Investco Holding yetkilileri hakkında operasyon düzenlendi.

Soruşturmayı derinleştiren savcılık, 'PAMEL' hissesinde manipülasyon yapıldığına dair deliller elde etti.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu doğrultuda, Ahmet K., Botan Ç., Eda Y., Enes Özgür K., Eyüp B., Hasan G., İhsan Kenan B., Kamil B., Kenan D., Kerim İsmail B. ve Sinan D. isimli şüpheliler 27 Eylül tarihinde gözaltına alındı.

4 SANIK HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Emniyetteki sorgularının ardından 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadeleri alınan şüphelilerden Ahmet K., Botan Ç., Enes Özgür K. ve Hasan G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL İLE SERBEST

Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen bu manipülasyon soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda toplam 11 şüpheli yakalanmış oldu.