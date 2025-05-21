Borsa İstanbul soruşturmasıyla ilgili Ünsal Ban gözaltına alındı

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Borsa İstanbul'da işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler gerçekleştirildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Ünsal Ban, Fethiye'de yakalandı.

Gözaltına alınan Ünsal Ban'ın soruşturma kapsamında İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

YUNANİSTAN'A KAÇMAK İSTEDİĞİ İDDİASI

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nin eski rektörü Ünsal Ban'ın temeli üç yıl öncesine dayanan ve geçen yıl başlatılan soruşturma kapsamında operasyon yapılacağı yönünde bazı duyumlar aldığı ve Yunanistan’a kaçma hazırlığı yaptığı öne sürüldü.

NELER OLDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçlarının paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.



GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Soruşturma kapsamında Ankara, Şanlıurfa ve İzmir'de tespit edilen ve aralarında Ünsal Ban'ın da bulunduğu 7 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.