Borsa İstanbul'da usulsüzlük operasyonu: 7 gözaltı

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Borsada manipülasyon operasyonları sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçlarının paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Soruşturma kapsamında Ankara, Şanlıurfa ve İzmir'de tespit edilen 7 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

BU İLK DEĞİL

Bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yaptıkları tespit edildiğinde Emniyet güçleri düğmeye basıyor.

Daha önce de aynı konu üzerinden gözaltı ve tutuklanmalar yaşandı. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ise tüm kurumların işlemlerinin inceleme altına alındığı duyuruldu.

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