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Bu yıl Eren Operasyonlarında 82 terörist öldürüldü

Bu yıl Eren Operasyonlarında 82 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, bu yıl Eren Operasyonlarında 82 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve teröristlere ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.