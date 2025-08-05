Bülent Arınç, Beşir Atalay konusu üzerinden Kırıkkale Üniversitesi'ne tepki gösterdi

AK Parti'nin kurucularındandı...

İçişleri eski Bakanı, AK Parti kurucularından Beşir Atalay'ın adı, 1992'de kurucu rektörü olduğu Kırıkkale Üniversitesi kampüsüne verilmişti.

KAMPÜSTEN ADINI SİLDİLER

Üniversite, 16 Temmuz 2025 tarihinde Beşir Atalay’ın ismini oybirliği ile silme kararı aldı, yerine 'Şehitler Kampüsü' adı için fikir birliğine varıldı ve geçtiğimiz gün kampüsten Atalay'ın ismi kaldırıldı.

"HERKES KENDİ İSTEDİĞİNİ YAPSIN"

Gelişmeler dikkatle takip edilirken Atalay Sözcü'ye konuştu.

Kimseye bu konu hakkında konuşmadığını belirten Atalay, "Bu konuda benim hiçbir talebim olmadı, arkadaşlar vermiş ve ben de çok sonra öğrendim. Şimdi de söylenecek bir şey yok. Herkes kendi istediğini yapsın. Ben öyle ortalıkta olan fazla konuşan birisi de değilim. Kendi köşemizde sakin yaşamaya çalışıyoruz. Kimse ile görüşmedim, kimseyi de aramadım, niyetim de yok. Basına da öyle fazla açıklama yapan biri de değilim" ifadelerini kullandı.

ARINÇ'TAN KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ'NE TEPKİ

Konu gündemdeki yerini korurken TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kırıkkale Üniversitesi'ne tepki gösterdi.

Ankara Hukuk Fakültesi’nden bu yana 58 yıllık dostluklarının sürdüğünü vurgulayan Arınç, Prof. Dr. Beşir Atalay’ı "bu ülkenin en vefalı ve hizmet ehli devlet adamlarından biri" olarak tanımladı.

Atalay’ın 1992’de Kırıkkale Üniversitesi’nin kurucu rektörü olduğunu, 28 Şubat sürecinde haksız yere görevden alınmasına rağmen devlete küsmeden hizmet etmeye devam ettiğini belirten Arınç, "AK Parti’nin kuruluşunda da en yüksek katkı sunan isimlerden biriydi. 13 yıl milletvekilliği, Devlet Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve İçişleri Bakanlığı görevlerinde bulundu. Türkiye’nin demokratikleşme sürecine katkılarını ‘Sessiz Devrim’ adlı kitabında toplamıştı" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR GEREKÇE OLMADAN İSMİ KALDIRILDI

Arınç, üniversite yönetiminin, daha önce adı Beşir Atalay’a verilen kampüsün ismini gerekçe göstermeksizin kaldırarak yerine 'Şehitler' adını vermesini eleştirerek, "Bu karar ne samimi ne de iyi niyetlidir. Aksine, takiyye kokan, siyasi art niyet taşıyan ve saygısız bir uygulamadır" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Bülent Arınç açıklamasının devamında şunları söyledi:

Kendisiyle görüştüm. Rektör'ün bu tutumu hakkında önceden bilgisi olmadığını ve üzüntü duyduğunu ifade etti. YÖK Başkanımız Sayın Erol Özvar ve Ankara'dan üst düzey yetkililer de kendisini arayarak konudan bihaber olduklarını iletmişler. Şehit aileleri de Sayın Atalay'ı ziyaret ederek kararla ilgilerinin olmadığını, kendisine duydukları sevgiyi bizzat ifade etmişler. Bu süreçte Adalet Eski Bakanımız Abdülhamit Gül ve Kırıkkale Milletvekilimiz Sayın Mustafa Kaplan'ın vefa dolu açıklamalarını takdirle karşıladım. Bu yanlış ve onur kırıcı kararın ivedilikle düzeltilmesi şarttır. Bunu yapabilecek tek kişi Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Rektörü atayan da, bu kararı geri alabilecek olan da kendisidir. Kendisinin, birlikte uzun yıllar çalıştığı Sayın Atalay'a vefa göstereceğinden hiç şüphem yok.

İSİM ÖNERİSİNDE BULUNDU