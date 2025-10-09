Burhanettin Duran: Gazze'deki yaraların sarılması için çalışacağız

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü soykırımın son bulması adına ateşkes süreci başlatıldı.

Hamas ile barış müzakereleri yapan İsrail, ateşkesi kabul etti.

"UZLAŞMAYLA SONUÇLANMASI MEMNUNİYET VERİCİ"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, müzakerelerin uzlaşmayla sonuçlanmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Burhanettin Duran açıklamasında, anlaşmada rol oynayan, başta Türkiye olmak üzere bütün aktörlerin çabasının takdire şayan olduğunu ifade etti.

"GAZZE'DE YAŞANAN UTANÇ TABLOSUNUN SONA ERMESİ GEREKMEKTEDİR"

Duran, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

İsrail ile Hamas arasında yürütülen müzakerelerin uzlaşmayla sonuçlanması memnuniyet vericidir. Anlaşmanın birinci aşamasına ulaşılmasında rol oynayan başta ülkemiz olmak üzere üzere bütün arabulucu aktörlerin çabası takdire şayandır.



Bu aşamadan sonra tarafların anlaşma koşullarına uyması, Gazze'ye acil insani yardımların ulaştırılması ve Gazze'de iki yıldır yaşanan utanç tablosunun sona erdirilmesi gerekmektedir.

"TÜRKİYE OLARAK HER ALANDA FİLİSTİNLİLERE DESTEK VERECEĞİZ"