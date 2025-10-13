Burhanettin Duran'dan Barış Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Önemli bir dönüm noktası

NSosyal'deki hesabından paylaşım yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, uluslararası arenadaki tecrübesini ve liderliğini bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak Mısır'da düzenlenen "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılarak liderlerle birlikte Niyet Beyanı'nı imzaladığını anımsatan Duran, "Zirve, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, bölgesel barışın ve istikrarın tesisine yönelik yürütülen diplomatik çabaların önemli bir dönüm noktası oldu." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE SORUMLULUK ALMAYI SÜRDÜRECEK"

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirvede yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin barış, adalet ve insani değerler temelindeki kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koyduğunu, kalıcı barışın sağlanması için iki devletli çözümün önemini vurguladığını aktararak, şunları kaydetti: