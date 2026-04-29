Burhanettin Duran'dan 'Kut'ül Amare Zaferi' mesajı: Bir avuç iman dolu yürek

Şanlı zafer...

I. Dünya Savaşı'nın temel muharebelerinden biri olan Kut'ül Amare Kuşatması, 29 Nisan 1916’da Irak Cephesinde Osmanlı’nın galibiyetiyle sonuçlandı.

DURAN'DAN 'KUT'ÜL AMARE ZAFERİ' MESAJI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Kut'ül Amare Zaferi' dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, tarihin altın sayfalarından biri olan Kut'ül Amare Zaferi'nin, yalnızca askeri bir başarı değil aynı zamanda bir milletin kendi kaderini tayin etme iradesinin tüm dünyaya ilanı olduğunu belirtti.

"TARİHE GEÇEN BİR DESTAN"

Duran, zor zamanların, kuşatılmışlıkların ve yoklukların gölgesinde, Halil Kut Paşa komutasındaki kahraman Mehmetçik'in, imkansız denilen şartlar altında tarihe geçen bir destan yazdığını vurguladı.

"RUHLARI ŞAD, MEKANLARI CENNET OLSUN"

Burhanettin Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle 'Kut'ül Amare, bu milletin Avrupa ülkeleri tarafından hasta adam olarak ilan edildiği, topraklarının paylaşıldığı, beka mücadelesi verdiği kritik bir dönemde kazandığı abidevi bir zaferdir.' Kut'ül Amare'de elde edilen zafer dış müdahalelere, dayatmalara ve esaret planlarına karşı milletimizin kendi yolunu çizme kararlılığının tarih sahnesindeki en net tezahürlerindendir. O gün nasıl ki bir avuç iman dolu yürek, emperyal hesapları yerle bir ettiyse bugün de aynı ruh, aynı bilinç ve aynı cesaretle geleceğe yürünmektedir. Bu büyük zaferin yıl dönümünde başta Halil Kut Paşa olmak üzere Kut'ül Amare'de destan yazan tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."