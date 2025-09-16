Burhanettin Duran'dan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki

İsrail'in sabah saatlerinde Gazze'yi işgal planının yeni aşamasını devreye sokması sonrası, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu küstahça söylemlerine bir yenisini daha ekledi.

Düzenlenen bir etkinlikte konuşan Netanyahu, “(Kudüs) Bu bizim şehrimiz Erdoğan. Sizin şehriniz değil. Bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek.” dedi.

Masumları öldüren ve ateşkes çağrılarına da kulaklarını tıkayan Netanyahu'nun küstahça söylemlerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan sert tepki geldi.

"TÜRKİYE OLARAK CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE, BU ZULMÜN HESABININ SORULMASI İÇİN BÜTÜN GİRİŞİMLERİ DESTEKLEYECEĞİZ "

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Duran, "Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bu zulmü asla meşru görmeyecek, normalleşmesini kabul etmeyecek ve hesabının sorulması için yapılan bütün girişimleri destekleyeceğiz." vurgusu yaptı.

"ARTIK ULUSLARARASI TOPLUM İÇİN MAZERET KALMAMIŞTIR"

"Kudüs, tarih boyunca ne Haçlı işgalcilere ne de emperyalist güçlere boyun eğmiştir." diyen Burhanettin Duran'ın söz konusu paylaşımı şöyle:

İsrail’in Gazze’de başlattığı yeni saldırı dalgası, Netanyahu hükûmetinin işlediği soykırım suçlarının kanlı bir aşamasıdır. Bu saldırılar, uluslararası hukukun temel ilkelerini hiçe saymakta, İsrail’in işlediği savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara yeni bir boyut eklemektedir.



Binlerce Filistinlinin katledilmesine, yüz binlercesinin yerinden edilmesine yol açan bu saldırılar, insani trajediyi dayanılmaz bir noktaya taşımaktadır.



Artık uluslararası toplum için mazeret kalmamıştır. Başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere tüm sorumlu mekanizmaların derhal harekete geçmesi, ateşkesin sağlanması ve İsrail’in işlediği suçlar nedeniyle uluslararası hukuk önünde hesap vermesi bir yükümlülüktür.

"NETANYAHU'NUN SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA YÖNELİK SÖZLERİNİN HİÇBİR HÜKMÜ YOKTUR"

Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bu zulmü asla meşru görmeyecek, normalleşmesini kabul etmeyecek ve hesabının sorulması için yapılan bütün girişimleri destekleyeceğiz.



İşlediği savaş suçları sebebiyle uluslararası mahkemelerce yargılanan, yol açtığı insani trajedi sebebiyle insanlık vicdanında mahkûm edilen Netanyahu’nun, insanlığın ortak mirası olan kadim Kudüs hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerinin hiçbir hükmü yoktur.

"BU MÜBAREK ŞEHİR, 'SADECE BENİMDİR' DİYEN NİCE KİBİRLİ KARAKTERLERİN EN BÜYÜK HEZİMETİNE SAHNE OLMUŞTUR"