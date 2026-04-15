Burhanettin Duran'dan sağduyu çağrısı: Büyük önem arz ediyor

Kahramanmaraş’ta bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’na, okulun 8. sınıf öğrencisi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

İlk belirlemelere göre saldırıda 1’i öğretmen, 3’ü öğrenci olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Okul ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

YAYIN YASAĞI KARARI

Yaşanan saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/3569 sayılı kararı doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yayın yasağı getirildi.

İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN'DAN SAĞDUYU ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada sağduyu çağrısı yaparak şu ifadeleri kullandı:

Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen saldırı hadisesi hepimizi derinden üzmüştür. Olayın tüm boyutları ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle incelenmekte olup, sürece dair gerekli tüm adımlar atılmaktadır.



Güvenlik, sağlık ve eğitim birimlerimiz sahada aktif şekilde görev yapmakta, sürecin her aşaması eş güdüm içerisinde yönetilmektedir.



Bu tür olaylar karşısında toplumumuzun sağduyu ile hareket etmesi, paniğe kapılmaması büyük önem arz etmektedir.



Olayın doğrudan çocuklarımızı ve ailelerimizi ilgilendiren bir boyutu bulunması nedeniyle, başta geleneksel ve dijital medya mecralarında olmak üzere, kullanılan dil ve söylemlerde azami özen gösterilmelidir. Travmatik etkileri artırabilecek, korku ve kaygıyı derinleştirebilecek ifadelerden kaçınılması; çocuklarımızın psikolojik güvenliğinin korunması açısından kritik bir sorumluluktur.