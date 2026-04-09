Mavi Vatan-2026 Tatbikatında fiili atış başladı

Türk Deniz Kuvvetleri tarafından 3-9 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Mavi Vatan-2026 tatbikatının fiili atış safhası bugün itibarıyla başladı. Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de yürütülen tatbikat, Donanma Komutanlığı koordinasyonunda icra ediliyor.

TATBİKATIN AMAÇLARI

Tatbikatın temel hedefleri arasında:

Katılımcı unsurların harekât hazırlık seviyelerini test etmek,

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı karargah ve hareket merkezlerinin sevk ve idare kabiliyetlerini denemek,

Çok tehditli ortamda personelin muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerini değerlendirmek,

Diğer Kuvvet Komutanlıkları ve kamu kurumları ile müşterek çalışabilirlik yetilerini geliştirmek bulunuyor.

GENELKURMAY BAŞKANI TATBİKATI TAKİP EDİYOR

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tatbikatın fiili atış safhasını Akdeniz açıklarından takip ediyor. Tatbikatın bu aşaması, Türk Deniz Kuvvetleri’nin donanım ve personel yeteneklerini gerçek mühimmat ve simülasyonlarla test ettiği en kritik bölüm olarak öne çıkıyor.

AKDENİZ AÇIKLARINDA DEVAM EDİYOR

Mavi Vatan-2026 tatbikatı kapsamında, bugün Akdeniz açıklarında çeşitli atış ve manevra faaliyetleri devam edecek. Tatbikatın ilerleyen günlerinde, sahadaki unsurların harekât kabiliyetleri ve koordinasyon becerileri daha da detaylı olarak test edilecek.